Уральские коллекторы ответили за «иглу со СПИДом в детей» должника

История с угрозами коллекторов заразить детей должника СПИДом, произошедшая в Екатеринбурге в первой декаде июля, получила продолжение. Представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин и гендиректор «Первого коллекторского бюро», которое фигурировало в новостных сюжетах о беспределе неизвестных пока взыскателей в отношении семьи Мухлыниных, дали пресс-конференцию.

В ходе пресс-конференции директор НАПКА господин Воронин заверил, что профессиональные коллекторы никогда не применяют в своей работе такие методы — вся история является делом рук так называемых «квазиколлекторов». Представители легально работающих агентств, по словам Воронина, никогда не рассылают сообщения через соцсети, представляются, не хамят и не переходят на «ты». Также он упомянул, что зачастую «серое коллекторство» связано с компаниями, предоставляющими микрофинансовые займы, и зачастую не зарегистрированы в реестре коллекторских компаний.

Воронин и Михемель утверждают, что в отношении Мухлынина были осуществлены противозаконные действия, а виновных ищут правоохранительные органы. Больше того, сами профессиональные коллекторы очень заинтересованы в том, чтобы «квази» выявляли. Если подобные инциденты прекратятся, это приведет к значительному улучшению взаимодействия коллекторов и должников, ибо люди будут более открыты, и более склонны идти на контакт.

Гендиректор «ПКБ» Павел Михмель отметил, что герой скандальной истории Антон Мухлынин является недобросовестным заемщиков, у которого есть несколько непогашенных кредитов, в том числе и в микрофинансовых организациях. По данным ФССП, за Мухлыниным числится 12 исполнительных производств за 3 года, в том числе по штрафам ГИБДД.