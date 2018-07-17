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У пресс-службы Лукашенко нет информации о встрече президента РБ с Марадоной
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У пресс-службы Лукашенко нет информации о встрече президента РБ с Марадоной 

SPORT24.ru 1 час назад
В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко прокомментировали появившуюся в Сети информацию о том, у главы РБ запланирована встреча с председателем правления брестского «Динамо» Диего Марадоной.
«У нас нет информации по поводу сегодняшней встречи Лукашенко и Марадоны», — цитирует пресс-службу президента Белоруссии Тribuna.com.
Стоит отметить, что 16 июля агент Марадоны Матиас Морла в интервью ole.com.ar сообщил о том, что 17 июля запланирована встреча легендарного аргентинца с Лукашенко.
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