Новую ракету «Союз-5» Россия и Казахстан запустят с Байконура

Россия совместно с Казахстаном запустит с Байконура новую ракету «Союз-5», сообщает «Интерфакс» . Она будет выводить на орбиту до 17 тонн научных и коммерческих грузов.

Как заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин , двигатель первой ступени будет модернизирован. На сегодня он самый мощный, его уже назвали «царь-двигатель».

«Данная ракета планируется создаваться на известном советском двигателе РД-171. Эта ракета будет двухступенчатая, и стартовать она будет с Байконура в рамках совместного проекта с казахстанской стороной с существующей стартовой площадки для ракет «Зенит» , — отметил Севастьянов.

Разработка новой российской ракеты среднего класса «СОЮЗ-5» в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» прописана в Федеральной космической программе на 2016-2025 годы. Работа над проектом началась в 2016 году. Предполагается, что эта ракета будет изготовлена только из российских комплектующих, ее корпус будет длиннее и больше по диаметру по сравнению с ракетой «Зенит». Первый пуск «Союза-5» с Байконура запланирован на 2022 год.

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