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Краматорск заедают мухи
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Краматорск заедают мухи 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этой чрезвычайно ситуации сообщило краматорского издание «Восточный проект».
Дошло до того, что на сайте петиций к местным властям было зарегистрировано обращение одной из местных жительниц.
Вот, что она сообщила: «Очень хочется, чтобы власть города обратила внимание на то, что в Краматорске появилось огромное количество мух. Было бы великолепно, если бы были предприняты меры по устранению этой проблемы. На улицах города невозможно спокойно гулять; мух не пугает ни жара, ни дождь, ни ночь… Абсолютно ничего!»
Нашествие мух и их аномальная активность стали предметом обсуждения, с привлечением зоологов и экологов. Те, не без оснований заметили, что насекомые есть только там, где у них достаточно пропитания. А на безудержное размножение мух в Краматорске повлияла еще и жара.
Надежды на то, что городские власти смогут что-то сделать с внезапно возникшей проблемой не очень много. Специалисты советуют краматорчанам запастись терпение и просто дождаться холодов.
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