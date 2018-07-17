Краматорск заедают мухи

Об этой чрезвычайно ситуации сообщило краматорского издание «Восточный проект».

Дошло до того, что на сайте петиций к местным властям было зарегистрировано обращение одной из местных жительниц.

Вот, что она сообщила: «Очень хочется, чтобы власть города обратила внимание на то, что в Краматорске появилось огромное количество мух. Было бы великолепно, если бы были предприняты меры по устранению этой проблемы. На улицах города невозможно спокойно гулять; мух не пугает ни жара, ни дождь, ни ночь… Абсолютно ничего!»

Нашествие мух и их аномальная активность стали предметом обсуждения, с привлечением зоологов и экологов. Те, не без оснований заметили, что насекомые есть только там, где у них достаточно пропитания. А на безудержное размножение мух в Краматорске повлияла еще и жара.

Надежды на то, что городские власти смогут что-то сделать с внезапно возникшей проблемой не очень много. Специалисты советуют краматорчанам запастись терпение и просто дождаться холодов.