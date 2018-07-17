ИФНС обязана зачесть НДФЛ по ошибочному ОКАТО

Компания перечислила 37 млн рублей НДФЛ не по тому ОКАТО — указывало старый номер, в то время как уже вышел новый.

Обнаружив ошибку, фирма обратилась в инспекцию с просьбой засчитывать уплату налога. Та отказала, заявив, что у нее нет подобных полномочий.

Компании помогло обращение в суд — арбитры обязали инспекцию направить в казначейство уведомления о надлежащей принадлежности уплаченного фирмой платежа. Именно эти органы имеют возможность самостоятельно перераспределить между бюджетами зачисленную на соответствующие счета сумму налога. Никто другой такими полномочиями не наделен.