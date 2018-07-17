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ИФНС обязана зачесть НДФЛ по ошибочному ОКАТО
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ИФНС обязана зачесть НДФЛ по ошибочному ОКАТО 

Время бухгалтера 1 час назад
Компания перечислила 37 млн рублей НДФЛ не по тому ОКАТО — указывало старый номер, в то время как уже вышел новый.
Обнаружив ошибку, фирма обратилась в инспекцию с просьбой засчитывать уплату налога. Та отказала, заявив, что у нее нет подобных полномочий.
Компании помогло обращение в суд — арбитры обязали инспекцию направить в казначейство уведомления о надлежащей принадлежности уплаченного фирмой платежа. Именно эти органы имеют возможность самостоятельно перераспределить между бюджетами зачисленную на соответствующие счета сумму налога. Никто другой такими полномочиями не наделен.
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