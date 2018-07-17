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Объявлен аукцион на содержание Нижневолжской набережной
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Объявлен аукцион на содержание Нижневолжской набережной 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Администрация Нижнего Новгорода объявила электронный аукцион на содержание отремонтированного участка Нижневолжской набережной до конца года, сообщается на сайте госзакупок.
Начальная «максимальная» цена контракта составляет около 1,35 млн рублей. Источник финансирования — городской бюджет в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода». Заявки принимаются до 26 июля. Работы будут проводиться на участке от Канавинского моста до Рыбного переулка.
Подрядчик должен будет с августа по 31 декабря 2018 года проводить выкашивание газонов, прополку и рыхление лунок, а также цветников, поливать цветы, кустарники и деревья, собирать мусор.
Также победитель аукциона должен будет содержать дорожки, пандусы, лестницы и велодорожки, вывозить мусор из урн. Зимой необходимо убирать и вывозить снег.
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