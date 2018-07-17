Депутаты регионов Сибири призвали к широкому и взвешенному обсуждению пенсионного возраста 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законодательные собрания регионов Сибирского федерального округа (СФО), уходя на летние каникулы, обсудили законодательный проект, который предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, в большинстве своем поддержав его. Однако, депутаты призвали не спешить с реализацией проекта и подойти к этому вопросу более взвешенно, создав рабочие группы для обсуждения плюсов и минусов преобразований, рассказали ТАСС в региональных парламентах.
Поддержка проекта
Многие региональные парламенты в Сибири нововведения поддержали. Законодательное собрание Томской области, в частности, связало ее с улучшением финансового состояния пенсионеров. «Никто не обратил внимание на то, что одна из главных целей преобразований — это повышение пенсий. И другого источника для их повышения сегодня в пенсионном фонде нет. Многие люди даже не связывают запланированный рост пенсий с повышением (пенсионного возраста)», — заявила в ходе заседания спикер областной думы Оксана Козловская.
В Красноярском крае одобрение законопроекту высказал 31 депутат, против проголосовали 13, воздержался один народный избранник. По словам депутата-единоросса Елены Пензиной, очевидно, что менять пенсионную систему необходимо, но депутаты пришли к выводу, что она нуждается в более широком обсуждении. «Для меня очевидно, что подобные законопроекты должны приниматься после общественных обсуждений. И собственно этот вывод содержался в отзыве», — написала на своей странице в Facebook Пензина.
Поддержали преобразования и Заксобрания Алтайского края, Республик Алтай и Хакасия. При этом депутаты Алтайского края отметили, что для принятия законопроекта в Госдуме во втором чтении необходимо подготовить предложения с учетом общественного обсуждения законопроекта.
Необходимо взвешенное решение
Между тем в других регионах депутаты призывают не торопиться с принятием решений. В Законодательном собрании Новосибирской области ТАСС сообщили, что официальных обсуждений пока не было. «В региональном парламенте создана рабочая группа из 40 человек, включая депутатов Госдумы, заксобрания, горсовета, представителей правительства Новосибирской области, научного сообщества и общественных организаций, которая должна подготовить поправки к проекту», — сказали в пресс-службе заксобрания.
При этом на последней сессии в конце июня заместитель председателя комитета законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Козлов из фракции КПРФ заявил, что решение, направленное на повышение пенсионного возраста, является «непродуманным», призвав не торопиться с его одобрением.
Пока не поддержали проект и в Омской области. «Мы решили скоропалительно ничего не делать, а подойти к этому вопросу очень взвешенно. Им занимается профильный комитет по социальным вопросам. В регионе идет широкое обсуждение вопроса, поэтому необходимо, чтобы это было осмысленное мнение всей общественности, а не решение властей», — рассказал ТАСС руководитель пресс-центра Заксобрания Анатолий Секретов.