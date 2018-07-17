В лесу под Алагиром спасли потерявшегося мальчика из Екатеринбурга

Шестилетний ребёнок, приехавший с мамой из Екатеринбурга , оказался в лесу. Волонтёры и егери обнаружили промокшего мальчика под деревом около 5 утра. Они помогли ему переодеться и отвезли в больницу.

Мальчик из Екатеринбурга пропал после обеда 16 июля, и его мама сразу обратилась к спасателям за помощью. Вместе они предположили, что ребёнок убежал в лесополосу, прилегающую к автовокзалу. Искать мальчика было сложно, потому что он не может разговаривать в силу особенностей развития. Поиски ребёнка вели спасатели с собаками, пожарные и волонтёры.