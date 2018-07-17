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В лесу под Алагиром спасли потерявшегося мальчика из Екатеринбурга
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В лесу под Алагиром спасли потерявшегося мальчика из Екатеринбурга 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мальчика, пропавшего на вокзале Алагира, благополучно спасли, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС по РСО-Алания.
Шестилетний ребёнок, приехавший с мамой из Екатеринбурга, оказался в лесу. Волонтёры и егери обнаружили промокшего мальчика под деревом около 5 утра. Они помогли ему переодеться и отвезли в больницу.
Мальчик из Екатеринбурга пропал после обеда 16 июля, и его мама сразу обратилась к спасателям за помощью. Вместе они предположили, что ребёнок убежал в лесополосу, прилегающую к автовокзалу. Искать мальчика было сложно, потому что он не может разговаривать в силу особенностей развития. Поиски ребёнка вели спасатели с собаками, пожарные и волонтёры.
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