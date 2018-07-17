Какое нарушение Правил дорожного движения на Дону самое популярное?

Как сообщили «АиФ на Дону» в Управлении информационной политики правительства области, самое частое нарушение ПДД в регионе — это превышение скорости.

На него приходится около 89% постановлений.

Причём, большинство водителей (92%) превышают скорость на 20-40 км, но есть и такие лихачи, которые гоняют как сумасшедшие, превышая на 80 километров положенные нормы.

С января по июнь 2018 года нарушителям вынесли почти 684 тысячи постановлений об административных правонарушениях.

Средний размер штрафа составил 673,5 руб. А казна пополнилась за полгода на 460,6 млн руб.