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Какое нарушение Правил дорожного движения на Дону самое популярное?
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Какое нарушение Правил дорожного движения на Дону самое популярное? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщили «АиФ на Дону» в Управлении информационной политики правительства области, самое частое нарушение ПДД в регионе — это превышение скорости.
На него приходится около 89% постановлений.
Причём, большинство водителей (92%) превышают скорость на 20-40 км, но есть и такие лихачи, которые гоняют как сумасшедшие, превышая на 80 километров положенные нормы.
С января по июнь 2018 года нарушителям вынесли почти 684 тысячи постановлений об административных правонарушениях.
Средний размер штрафа составил 673,5 руб. А казна пополнилась за полгода на 460,6 млн руб.
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