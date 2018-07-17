В Самарской области девять организаций незаконно добывали подземные воды

Девять организаций, которые являются поставщиками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, использовали более 76 скважин для добычи подземных вод без лицензий на использование недр. Кроме того, четыре предприятия не разработали проекты зон санитарной охраны используемых источников питьевого водоснабжения.