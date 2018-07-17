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В Самарской области девять организаций незаконно добывали подземные воды
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В Самарской области девять организаций незаконно добывали подземные воды 

Волга Ньюс 1 час назад
Девять организаций, которые являются поставщиками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, использовали более 76 скважин для добычи подземных вод без лицензий на использование недр. Кроме того, четыре предприятия не разработали проекты зон санитарной охраны используемых источников питьевого водоснабжения.
По постановлениям прокуратуры девять человек привлечены к административной ответственности. Прокурор внес в адрес директоров фирм-нарушителей представления об устранении нарушений. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, проводятся мероприятия по устранению нарушений. Они находятся на контроле у прокуратуры.
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