19 июля в столице открылась серия увлекательных бесплатных экскурсий для всей семьи

Сегодня более тридцати самых известных брендов — производителей напитков, одежды, самолетов, тканей, — а также самые современные площадки, где создают высокие технологии, открыли свои двери для москвичей. Так, в городе стартовала популярная акция «День без турникетов». В субботу, 21 июля, в заключительный день горожан ждет феерический подарок от звезд.

С 19 по 21 июля москвичи смогут побывать на 35 предприятиях и в технопарках, в том числе посмотреть на захватывающие дух лаборатории технопарков для детей с 3D-принтерами, лазерными установками, роботами и массой других умных вещей и технологий.

По традиции гостей акции ждут бесплатные экскурсии, мастер-классы, лекции звезд науки и техники. Но это далеко не все, ведь по сравнению с 2012 годом, когда «День без турникетов» прошел в столице впервые и собрал 600 человек, сегодня проект разросся до праздника с тысячами гостей — и программа заметно преобразилась. Яркой составляющей стали культурные события с участием известных людей.

Александр Маленков, Сергей Гармаш. 21 июля всей семьей стоит отправиться в технопарк «Нагатино» (Варшавское шоссе, 28а). В 13:00 здесь представят необычный проект — «БеспринцЫпные чтения», объединивший писателей и актеров. Истории прочтут Александр Цыпкин

А вечером, в 19:30, к зрителям выйдут участники легендарной рок-группы Animal ДжаZ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин , руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства:

— Я сам посетил в ходе акции одно из производств. Часовой завод вызвал большой интерес у горожан. Это же здорово, когда вначале ты видишь сырье — полоску металла, которая затем «путешествует» по всем технологическим линиям и превращается в изящные часы. Это интересно всей семье.

КСТАТИ

С 2012 года свыше 25 000 человек и более 100 промышленных производств стали участниками акции «День без турникетов». Последняя акция прошла в мае, в ней приняли участие более 70 предприятий и 10 000 горожан. Все подробности о мероприятиях нынешней акции можно найти по ссылке: http://mos.ru/bezturniketov.