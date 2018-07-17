На Зои и Александра Космодемьянских удалили незаконные объявления

Несанкционированные объявления ликвидировали во дворе по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 22, корпус 1. Ранее один из жителей сообщил о наличии незаконной рекламы на одном из фонарных столбов, воспользовавшись порталом «Наш город».

Официальный ответ от руководства района заявитель получил в течение суток.

«Сообщаю, что работы по удалению несанкционированных надписей выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.