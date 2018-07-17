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На Зои и Александра Космодемьянских удалили незаконные объявления
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На Зои и Александра Космодемьянских удалили незаконные объявления 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Несанкционированные объявления ликвидировали во дворе по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 22, корпус 1. Ранее один из жителей сообщил о наличии незаконной рекламы на одном из фонарных столбов, воспользовавшись порталом «Наш город».
Официальный ответ от руководства района заявитель получил в течение суток.
«Сообщаю, что работы по удалению несанкционированных надписей выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.
Напомним, обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы — для этого нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)
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