Дмитрий Кобылкин вернется в Салехард, чтобы встретиться с журналистами

РФ Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Международного циркумполярного конгресса СМИ «Арктический медиамир», который с 9 по 11 декабря пройдет в Салехарде

Впервые на одной площадке соберутся представители российского и зарубежного медиасообщества арктических стран и полярных регионов.

«Проведение конгресса открывает широкие возможности для конструктивного диалога по значимым и актуальным вопросам развития арктических территорий», — говорится в письме, поступившем на имя врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.