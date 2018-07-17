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Дмитрий Кобылкин вернется в Салехард, чтобы встретиться с журналистами
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Дмитрий Кобылкин вернется в Салехард, чтобы встретиться с журналистами 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин примет участие в работе Международного циркумполярного конгресса СМИ «Арктический медиамир», который с 9 по 11 декабря пройдет в Салехарде.
Впервые на одной площадке соберутся представители российского и зарубежного медиасообщества арктических стран и полярных регионов.
«Проведение конгресса открывает широкие возможности для конструктивного диалога по значимым и актуальным вопросам развития арктических территорий», — говорится в письме, поступившем на имя врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Участниками международного форума станут представители семи стран и восьми регионов России, — сообщили ИА «Север-Пресс» в региональном отделении общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» в ЯНАО. Программа конгресса включает обширную деловую часть: пленарное заседание и работа трех секционных площадок, посвященных экономическому сотрудничеству стран Арктической зоны, экологии Арктики, сохранению традиций КМНС. Запланирована культурная часть и экскурсия в Сабетту, где гостям презентуют проект по производству СПГ. В рамках конгресса состоится международный конкурс профмастерства среди российских и зарубежных СМИ.
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