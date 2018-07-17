Минэнерго выступает за преференции при использовании российских турбин

Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко заявил, что министерство предлагает давать преференции генерирующим компаниям, которые будут использовать газовые турбины большой мощности российского производства. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы считаем, что преференции для экспериментальных образцов, которые будут устанавливать наши компании, должны быть. Я сейчас не готов сказать, какие преференции, потому что есть большое количество вариантов. Условно освободить от штрафов, уменьшить плату по мощности, либо установить более длительный грейс-период (нештрафуемый период)", — сказал Кравченко.