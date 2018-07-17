Ещё
Минэнерго выступает за преференции при использовании российских турбин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэнерго выступает за преференции при использовании российских турбин 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко заявил, что министерство предлагает давать преференции генерирующим компаниям, которые будут использовать газовые турбины большой мощности российского производства. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы считаем, что преференции для экспериментальных образцов, которые будут устанавливать наши компании, должны быть. Я сейчас не готов сказать, какие преференции, потому что есть большое количество вариантов. Условно освободить от штрафов, уменьшить плату по мощности, либо установить более длительный грейс-период (нештрафуемый период)", — сказал Кравченко.
Ранее сообщалось, что Минпромторг разработал «дорожную карту» по развитию российских мощных газовых турбин в 2020-х годах.
Газета.Ru: последние новости
Источник заявил о двух эпизодах получения взятки в деле Дрыманова В Тыве 50 человек госпитализировали из-за отравления шаурмой "Реал" отказал "Наполи" в трансфере Бензема
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге прогремел взрыв
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде75
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17318
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Крымский мост закроют из-за Расторгуева161
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение