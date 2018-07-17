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На отдых в Крым: в АТОР назвали самые доступные для россиян курорты
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На отдых в Крым: в АТОР назвали самые доступные для россиян курорты 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Республика Крым оказалась на третьем месте в рейтинге средних и минимальных цен на пакетные туры для жителей России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
В ТОП включены пляжные туры с вылетом из Москвы 4 августа. В стоимость пакета, предлагаемого российскими туроператорами, входит перелет туда и обратно, а также размещение в отеле на 7 ночей.
"Минимальные цены в Крыму незначительно изменились за 2 недели. По состоянию на вечер 16 июля, самый дешевый пакетный пляжный тур в Крым с вылетом 4 августа стоил 37 094 рублей на двоих за 7 ночей", — отметили в организации, уточнив, что в эту сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.
Совсем немного полуостров опережает Греция, где нижняя планка стоимости достигает 36,8 тыс. рублей.
За недельный отдых в Сочи придется заплатить 42,7 тыс. рублей в отеле с одной звездой в Адлере. А тур в Турцию обойдется минимум в 43,4 тыс. рублей с проживанием в трехзвездочном отеле.
Последнее, 12 место, в рейтинге занимает Таиланд: тур сюда стоит почти 82 тыс. рублей.
По данным экспертов, что отечественные курорты остаются самыми доступными для россиян. В то же время наибольшее повышение цен на туры за последние две недели отмечены у Болгарии (на 36%), Италии (на 29%) и Черногории (на 17,5%).
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