На отдых в Крым: в АТОР назвали самые доступные для россиян курорты

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 июл — РИА Новости Крым . Республика Крым оказалась на третьем месте в рейтинге средних и минимальных цен на пакетные туры для жителей России . Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

В ТОП включены пляжные туры с вылетом из Москвы 4 августа. В стоимость пакета, предлагаемого российскими туроператорами, входит перелет туда и обратно, а также размещение в отеле на 7 ночей.

"Минимальные цены в Крыму незначительно изменились за 2 недели. По состоянию на вечер 16 июля, самый дешевый пакетный пляжный тур в Крым с вылетом 4 августа стоил 37 094 рублей на двоих за 7 ночей", — отметили в организации, уточнив, что в эту сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

Совсем немного полуостров опережает Греция , где нижняя планка стоимости достигает 36,8 тыс. рублей.

За недельный отдых в Сочи придется заплатить 42,7 тыс. рублей в отеле с одной звездой в Адлере. А тур в Турцию обойдется минимум в 43,4 тыс. рублей с проживанием в трехзвездочном отеле.

Последнее, 12 место, в рейтинге занимает Таиланд : тур сюда стоит почти 82 тыс. рублей.