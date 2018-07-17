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Голодец обеспокоена тем, что многие россияне плохо знают произведения народного творчества
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Голодец обеспокоена тем, что многие россияне плохо знают произведения народного творчества 

ТАСС 2 часа назад
СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ /Крым/. 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец выразила обеспокоенность тем, что многие россияне слабо знакомы с произведениями народного творчествами.
По ее словам, иностранцы, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, хотели спеть народные песни и станцевать народные танцы, но многие россияне не могли им рассказать о произведениях народного творчества. Голодец отметила, что «на каждом углу исполнялись три песни, но этого мало».
"Есть потребность найти у нации возможность выразиться народными средствами. Нам нужно понять, как дать такой инструмент в руки нашего населения, как сделать так, чтобы если человек захотел спеть, он мог спеть русскую народную песню", — сказала Голодец во вторник, выступая на форуме «Таврида».
Форум «Таврида» проходит в этом году с 16 июля по 31 августа. В рамках форума пройдет 6 смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Первая смена форума посвящена народному творчеству.
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