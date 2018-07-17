Голодец обеспокоена тем, что многие россияне плохо знают произведения народного творчества

По ее словам, иностранцы, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, хотели спеть народные песни и станцевать народные танцы, но многие россияне не могли им рассказать о произведениях народного творчества. Голодец отметила, что «на каждом углу исполнялись три песни, но этого мало».

"Есть потребность найти у нации возможность выразиться народными средствами. Нам нужно понять, как дать такой инструмент в руки нашего населения, как сделать так, чтобы если человек захотел спеть, он мог спеть русскую народную песню", — сказала Голодец во вторник, выступая на форуме «Таврида».

Форум «Таврида» проходит в этом году с 16 июля по 31 августа. В рамках форума пройдет 6 смен, в которых примут участие более 3 тыс. молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актеров, режиссеров, музыкантов, волонтеров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Первая смена форума посвящена народному творчеству.