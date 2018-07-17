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Bitcoin может достичь $8000 уже к следующей неделе
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Bitcoin может достичь $8000 уже к следующей неделе 

Прайм 2 часа назад
Криптовалютный рынок во главе с Bitcoin продолжает свой рост. Во многом рынку помогают позитивные новости о том, что американская криптобиржа Coinbase получила разрешения регуляторов SEC и FINRA на листинг инвестиционных токенов.
Теперь биржа сможет добавить к список своих торгуемых активов, среди которых Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Ethereum Classic еще и токены, которые SEC считает ценными бумагами.
Кроме того, Coinbase сможет предоставлять услуги брокера-дилера, зарегистрированного инвестиционного консультанта и АТС. Данная новость важна для рынка, так как приток инвестиций в криптосферу сейчас во многом сдерживается по причине неясности вопросов регулирования, соответственно, благоприятное решение SEC дает «зеленый свет» многим участникам рынка, что в перспективе обеспечит рост капитализации рынка.
Предположение, высказанное в прошлом обзоре о начале роста Bitcoin, о чем свидетельствуют данные CFTC, оказалось верным.
Bitcoin достиг отметки $6730, а это очень важный уровень, который уже дважды за последний месяц тестировался ценой. Обращая внимание на характер движения, повышающиеся экстремумы, рост объемов на покупку, а также в целом определив техническую картину, можно сделать вывод о том, что дальнейший рост и пробой текущего сопротивления вверх весьма вероятен.
Также привлекает внимание к себе тот факт, что на дневном таймфрейме цена отчетливо сформировала фигуру «Инверсная голова и плечи», данная модель является разворотной, в случае ее успешной отработки мы сможем увидеть $7500-8000 за 1 BTC уже в ближайшие недели.
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