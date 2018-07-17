Петербуржцев поселили рядом с опасным химическим заводом

Разрешение на строительство жилого комплекса из четырех 21-22-этажных корпусов на берегу речки Охты было выдано летом 2014 года. К моменту начала работ лакокрасочное предприятие в непосредственной близости от выделенного под застройку участка существовало уже не первый год. Как рассказали корреспонденту «РГ» в компании «Тиккурила», она приобрела данную площадку в 2006 году, до этого здесь же занималась производством красок другая компания аналогичного профиля.

"Волну" вокруг опасного соседства жилых домов с химическим производством поднял один из жителей «ЗимаЛето» по имени Александр Иванов . Сам признается, что думал о «выселении» финских производителей из-под окон своего дома еще на стадии покупки квартиры. Внимание к проблеме привлек с помощью «Манифеста Коли Кокина», который за несколько дней собрал в соцсети почти 100 тысяч просмотров.

— Это полностью выдуманный персонаж, — рассказывает Александр, — мне просто нужно было понять хайп.

Модное словечко «хайп» с английского языка переводится как «шумиха», «ажиотаж», раздувание конфликта. Но проблема существует на самом деле: сейчас на проспекте Энтузиастов завершается возведение четвертого, последнего корпуса ЖК, внутри квартала строятся детский сад и школа. Между тем расстояние от производственной площадки до ближайшего жилого дома составляет 40 метров.

— Предприятие имеет право сократить размер санитарной зоны в случае, если уровень шума и показатели выбросов в атмосферу не превышают нормы на ее границах, — уточнила Мария Прудникова, специалист по коммуникациям ООО «Тиккурила». — Санитарная зона предприятия «Тиккурила», равная 150 метрам, была установлена изначально в соответствии с требованиями законодательства, и в дальнейшем предприятие ее не корректировало.

Как выяснилось, это сделали и без участия финского бизнеса. Кажется логичным, что размер санитарной зоны предприятия должен быть одинаковым со всех сторон. Но в 2016 году на основании экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» конфигурацию санитарной зоны «Тик-курилы» изменили: в направлении строящегося жилья она стала в три раза меньше прежней и почти в восемь раз меньше рекомендованной.

Ближе всего к промышленной площадке оказались корпуса 3 и 4 ЖК «ЗимаЛето», разрешение на их строительство выдано все в том же 2014 году — санитарная зона «Тиккурилы» тогда составляла 150 метров. Однако на запрос «РГ» в Службе государственного строительного надзора Санкт-Петербурга ответили, что все законно.

— Проектная документация по строительству 3-го корпуса получила положительное заключение негосударственной экспертизы, в разделе «Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности» которого указано, что земельный участок под строительство жилого комплекса расположен вне границ санитарно-защитных зон и разрывов объектов, расположенных в непосредственной близости, — сказано в ответе за подписью заместителя начальника службы Вячеслава Захарова . — Проектная документация по строительству 4-го корпуса также получила положительное заключение негосударственной экспертизы.

— Не буду врать, мы не задыхаемся от запаха краски, — продолжает Александр. — Хотя в домах, которые ближе всего к предприятию, такое порой бывает. Но от ЧП никто не застрахован. И если на заводе, не дай бог, что-то произойдет, то мы все — в зоне особого риска. А здесь много семей с детьми, да и вообще неприятно жить «на пороховой бочке».

У самого Александра нет пока ни жены, ни детей. Говорит, что в ближайшее время и не планирует. Но от соседства с «Тиккурилой» молодой мужчина хочет избавиться поскорее. Кажется, это почти получилось — в июне прошлого года «Тиккурила» объявила о своем намерении построить новый завод в Ленинградской области

— Производство будет находиться в индустриальном парке Greenstate, Горелово, в двух километрах к югу от Санкт-Петербурга, — сообщила Мария Прудникова. — Новый завод объединит все производственные площадки «Тиккурилы» по производству органоразбавляемых материалов. Действующего производства по адресу Уткин проспект у компании не будет.

Запуск производства в Горелово запланирован на 2020 год. Однако буквально две недели назад Смольный объявил об отказе от тотального вывода промышленности за пределы города. ЖК «ЗимаЛето», кстати, появился в рамках прежней градостроительной политики на месте завода «Баррикада», который переехал в Гатчину . Но теперь чиновники, вероятно, осознали, что вместе с предприятиями Петербург теряет налоги, рабочие места, а кроме того, многие начинают переезжать, но не доезжают до нового места «прописки». Свежая петербургская идея — «уплотнить» промышленность, предоставив излишки производственных площадей инновационным компаниям, у которых нет собственных площадок. Интересна ли эта инициатива «Тиккуриле», пока не известно.

Тем временем

Дольщики ЖК «ЗимаЛето» добились постоянного контроля состояния воздуха в микрорайоне, где строится комплекс. Под контролем врачей-экспертов государственного университета имени Мечникова в конце июня на территории были проведены замеры, результаты которых не показали отклонений от нормы. Систематические замеры начнутся в августе этого года, компания-застройщик заключила для этого специальный договор с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья».