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Во время тестов засняли обновленную версию Subaru Legacy
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Во время тестов засняли обновленную версию Subaru Legacy 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автобренд Subaru проводит дорожные тесты обновленной модификации седана Legacy. Машина получит не только обновленный внешний вид, но и ряд изменений в силовой установке.
Информацию о стартовавших дорожных тестах обсуждаемой автомодели распространил автомобильный интернет-портал Motor1. Он же традиционно поделился и шпионскими снимками с изображением автоновинки.
С первого взгляда, особых отличий в экстерьере автомодели не заметить.
Однако при тщательном осмотре можно обратить внимание, что несколько по иному выглядит радиаторная решетка и передний бампер. Также автопроизводитель заменил головную оптику на светодиодную.
По силовой части машина обзавелась 2,5-литровым мотором на 175 л.с. В роли трансмиссии предлагается коробка Lineartronic CVT с бесступенчатой системой.
Согласно имеющимся данным, на российском авторынке новинка будет предлагаться от 2070000 российских рублей.
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