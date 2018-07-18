Во время тестов засняли обновленную версию Subaru Legacy

Автобренд Subaru проводит дорожные тесты обновленной модификации седана Legacy. Машина получит не только обновленный внешний вид, но и ряд изменений в силовой установке.

Информацию о стартовавших дорожных тестах обсуждаемой автомодели распространил автомобильный интернет-портал Motor1. Он же традиционно поделился и шпионскими снимками с изображением автоновинки.

С первого взгляда, особых отличий в экстерьере автомодели не заметить.

Однако при тщательном осмотре можно обратить внимание, что несколько по иному выглядит радиаторная решетка и передний бампер. Также автопроизводитель заменил головную оптику на светодиодную.

По силовой части машина обзавелась 2,5-литровым мотором на 175 л.с. В роли трансмиссии предлагается коробка Lineartronic CVT с бесступенчатой системой.

Согласно имеющимся данным, на российском авторынке новинка будет предлагаться от 2070000 российских рублей.