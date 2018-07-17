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Получатели социальных услуг из Щербинки поучаствовали в экскурсии
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Получатели социальных услуг из Щербинки поучаствовали в экскурсии 

Префектура ТиНАО города Москвы 24 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Сотрудники Центра социального обслуживания «Щербинский» организовали обзорную экскурсию по столице 15 июля.
Участники встречи увидели Храм Христа Спасителя и посетили Государственный музей обороны Москвы.
— Мы поучаствовали в замечательном мероприятии, которое специалисты организовали в рамках проекта «Добрый автобус». Экскурсию провели профессионалы, которые с особым вниманием отнеслись к получателям социальных услуг, — отметила организатор культурных мероприятий ЦСО «Щербинский» Светлана Старикова.
Она добавила, что для участников встречи прочли лекцию на выставке «Москва вела страну к победе!».
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