В России появятся 10 новых кассационных судов 

В России появятся отдельные кассационные и апелляционные суды, что поможет не рассматривать жалобы граждан в том же регионе и тем более в том же суде, в котором дело рассматривалось в первой инстанции.
Соответствующий законопроект 17 июля Госдума приняла во втором чтении. Планировалось, что документ будет принят уже в третьем чтении, но в ходе заседания его вернули во второе, чтобы принять несколько поправок, а рассмотрение в третьем наметили на сегодня в 17:30.
Председатель Комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что сейчас в системе судов общей юрисдикции действуют мировые, районные, областные, а также верховные суды республик, суды автономного округа, автономной области, города федерального значения, рассматривающие дела в первой инстанции. «Вынесенные ими решения можно оспорить в апелляционной инстанции. Так, вердикты районных судов можно обжаловать в областных. Если же и их решения сочтут несправедливыми, то обращаться можно уже с кассационной жалобой, которую рассматривает президиум областного суда. При этом в апелляционной и кассационной коллегиях отдельные составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем», — уточнил парламентарий.
По его словам, предлагается расположить кассационные суды в следующих городах: Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово, Владивосток и Новосибирск, где будет располагаться Кассационный военный суд.
До этого Саратов, Самара и Челябинск не фигурировали в списках кандидатов, вместо них значились другие города. Изменился и перечень городов, где планируется создать апелляционные суды. Теперь это Калуга, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Новосибирск и городской округ Власиха Московской области, где расположится Апелляционный военный суд.
Поправку о создании в Саратове одного из окружных кассационных судов, который охватит 13 регионов, предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Предполагается, что в образованном окружном кассационном суде будут работать около тысячи квалифицированных юристов, включая порядка 120 судей. Мы все должны подготовиться к его реализации: и адвокатское сообщество, и нотариат, и прокуратура. А также местные органы власти», — отметил спикер. Он напомнил, что саратовская юридическая школа была и остаётся одной из самых эффективных наряду с московской, санкт-петербургской и свердловской.