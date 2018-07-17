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Политолог рассказал, может ли Трамп отвернуться от России
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Политолог рассказал, может ли Трамп отвернуться от России 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
После встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американские СМИ обрушились с критикой на своего президента. Чтобы легитимизировать эти переговоры, республиканец может «отвернуться» от Москвы, заявил «Парламентской газете» политолог-американист Борис Межуев.
«Американские СМИ после этой встречи обвиняют Трампа в госизмене, общественное мнение настроено против него, даже в своей партии он не найдёт поддержку. В ходе встречи Трамп действительно выглядел слабее нашего президента, со стороны они смотрелись как профессионал и любитель. Теперь Трампу потребуется легитимизация этой встречи — он может попытаться оправдаться и отвернуться от России», — выразил мнение эксперт.
В то же время он отметил, что по итогам переговоров у двух стран образовалось пространство для взаимодействия.
«Это сирийский вопрос, безопасность Израиля и готовность России уменьшить военное присутствие Ирана на границе, чтобы территория Сирии не стала площадкой для ударов в случае обострения ирано-израильских отношений», — пояснил политолог.
По его мнению, по итогам переговоров с Владимиром Путиным Трамп понял, что Россия в большей степени готова к сотрудничеству по израильскому вопросу, чем Евросоюз.
«Совершенно очевидно, что Трамп позитивно настроен по отношению к России. Однако в его окружении людей с таким настроем больше нет», — указал Межуев.
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