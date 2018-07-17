Политолог рассказал, может ли Трамп отвернуться от России

«Американские СМИ после этой встречи обвиняют Трампа в госизмене, общественное мнение настроено против него, даже в своей партии он не найдёт поддержку. В ходе встречи Трамп действительно выглядел слабее нашего президента, со стороны они смотрелись как профессионал и любитель. Теперь Трампу потребуется легитимизация этой встречи — он может попытаться оправдаться и отвернуться от России», — выразил мнение эксперт.

В то же время он отметил, что по итогам переговоров у двух стран образовалось пространство для взаимодействия.

«Это сирийский вопрос, безопасность Израиля и готовность России уменьшить военное присутствие Ирана на границе, чтобы территория Сирии не стала площадкой для ударов в случае обострения ирано-израильских отношений», — пояснил политолог.

По его мнению, по итогам переговоров с Владимиром Путиным Трамп понял, что Россия в большей степени готова к сотрудничеству по израильскому вопросу, чем Евросоюз

«Совершенно очевидно, что Трамп позитивно настроен по отношению к России. Однако в его окружении людей с таким настроем больше нет», — указал Межуев.