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Совкомбанк научил «Алису» рассказывать о карте «Халва»
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Совкомбанк научил «Алису» рассказывать о карте «Халва» 

Rambler News Service 24 минуты назад
Совкомбанк научил голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс» отвечать на вопросы о банковских продуктах, в частности, о своей карте рассрочки «Халва», сообщает пресс-служба банка.
Голосовой помощник сможет рассказать клиенту подробно о самой карте, а также найдет ближайший офис, где ее можно оформить.
«Мы продолжим активную работу с функционалом «Алисы» и другими подобными проектами, так как будущее, связанное с искусственным интеллектом и машинным обучением, уже наступило, и мы не должны отставать в своём технологическом развитии от ведущих мировых игроков», — отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.
В настоящее время проект с «Халвой» находится на начальной стадии, но в скором времени «Алиса» сможет подробно общаться с пользователями по теме финансовых продуктов.
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