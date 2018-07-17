Совкомбанк научил «Алису» рассказывать о карте «Халва»

Совкомбанк научил голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс» отвечать на вопросы о банковских продуктах, в частности, о своей карте рассрочки «Халва», сообщает пресс-служба банка.

Голосовой помощник сможет рассказать клиенту подробно о самой карте, а также найдет ближайший офис, где ее можно оформить.

«Мы продолжим активную работу с функционалом «Алисы» и другими подобными проектами, так как будущее, связанное с искусственным интеллектом и машинным обучением, уже наступило, и мы не должны отставать в своём технологическом развитии от ведущих мировых игроков», — отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков

В настоящее время проект с «Халвой» находится на начальной стадии, но в скором времени «Алиса» сможет подробно общаться с пользователями по теме финансовых продуктов.