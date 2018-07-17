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В Челябинской области построят ещё один ГОК по переработке золотой руды
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В Челябинской области построят ещё один ГОК по переработке золотой руды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание по строительству ГОКа в Верхнеуральском районе. Инвестор готов вложить в в разработку Курасанского золоторудного месторождения порядка 12 млрд рублей, а также создать 400 новых рабочих мест. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заседание рабочей группы, на котором рассматривался вопрос реализации специального инвестиционного проекта ОАО «ЮГК» «Курасанский ГОК». Инвестор намерен вложить, находящегося в Верхнеуральском районе,.
«Борис Дубровский провел в Верхнеуральском районе выездное совещание, где на месте представители регионального правительства и инвестор обсуждали возможность освоения запасов Курасанского золоторудного месторождения. В случае поддержки областными властями проекта, на «Курасанский ГОК» будет действовать особый налоговый режим», — пояснили детали нового экономического проекта в правительстве региона.
По предварительным данным реализация этого проекта может принести казне региона до 600 миллионов налоговых поступлений в год.
Что касается злободневного вопроса экологической составляющей проекта министерству экологии региона поручено рассмотреть детально, какая будет нагрузка на окружающую среду в связи с возможным появлением в Верхнеуральском районе ГОКа.
Напомним, месторождение «Курасан» расположено в Верхнеуральском районе Челябинской области. Запасы Курасана составляют более 24 млн тонн руды и 35 тонны золота.
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