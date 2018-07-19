Клиент чаще прав

Эксперты исследовали «потребительскую корзину» исков: более 200 тысяч дел по защите прав потребителей. Чаще всего люди жалуются на телекоммуникационные компании, в том числе сотовых операторов. На втором месте — продажа и ремонт автомобилей. Но выше всего шансы выиграть, если иск предъявляется к магазину розничной торговли, девять из десяти исков оказываются победными.

Большой анализ судебной практики показал: суды в 70 процентах случаев встают на сторону потребителей. Причем легче всего выигрываются споры с магазинами, а вот с банками людям судиться сложнее, здесь больше судебных поражений.

Таковы главные выводы, сделанные после исследования более 200 тысяч судебных решений о спорах по защите прав потребителей, вынесенных за последние 5 лет. Примета времени: в судебной практике вместе с людьми копался робот-юрист, созданный онлайн-сервисом Pravoved.ru, резидентом Фонда «Сколково»

Чаще всего люди спорят с телекоммуникационными компаниями, которые оказывают услуги за абонентскую плату. Практически каждый четвертый иск был предъявлен к ним. Вторая сфера по количеству рассмотренных судом дел — продажа транспортных средств и их обслуживание (15 процентов исков). На третьем месте оказались иски в сфере торговли строительными материалами и ремонтных работ (13 процентов). Вот где нас чаще всего обижают.

Хороший продавец всегда решит дело миром. Так как ссориться с клиентом, когда он прав, себе дороже. Ведь суд не только взыщет все убытки, но назначит компенсацию морального ущерба и еще начислит штраф.

Если же покупатель кричит и не успокаивается, то чаще всего он прав. Такова юридическая примета. Например, в спорах о розничной торговле (о продуктах питания, одежде) полностью или частично суд удовлетворяет 89 процентов исков. То есть девять из десяти исков, поданных к магазину, приносят истцу победу и деньги.

В случаях с услугами связи, строительными и страховыми услугами полностью или частично удовлетворяется более 77 процентов исков, в индустрии туризма — 74 процента, в сфере медицины и косметологии — 63 процента. А в среднем получается, что более чем в 70 процентах всех споров по защите прав потребителей победу полностью или частично празднуют клиенты. Частично — это когда человек прав, но суд несколько уменьшил суммы, которые тот требовал.

"Защита потребителей выражается не только в усовершенствовании законодательной базы и методов борьбы с недобросовестными организациями в сфере торговли и услуг, но и в предоставлении прозрачной аналитической информации о судебной практике в этой сфере, — говорит основатель Pravoved.ru Валерий Мешков. — Через наше исследование мы хотим показать, что в спорах между потребителями и организациями суд чаще всего встает на сторону первых. И чем больше людей будет знать о результатах судебных споров, тем активнее они будут защищать свои права и интересы".

Крепче всего юридические позиции оказываются у банкиров. На банковскую сферу приходится 12 процентов рассмотренных в судах исков потребителей. При этом в спорах с банками чаще всего выигрывают банки — в 70 процентах случаев суд полностью отклоняет требования истцов.

"Высокий процент отказов суда по искам в этой сфере связан с тем, что потребители не всегда могут четко сформулировать свои требования, допускают ошибки в паспортных данных, адресах при направлении претензий в банки. В таких случаях банк не может установить, что их клиент и тот, кто написал претензию, — это один человек, поэтому претензия может остаться без рассмотрения. В связи с этим не стоит пренебрегать квалифицированной помощью юристов, это увеличит вероятность положительного решения и сэкономит время", — комментируют эксперты.

На сферу бытовой техники и электроники приходится 10 процентов судебных решений. При этом в 70 процентах случаев суд полностью или частично удовлетворяет требования потребителей.

Например, недавно жительница Красноярска смогла через суд сдать обратно в интернет-магазин телевизор, который ей не понравился. А взамен вернуть деньги с дополнительной компенсацией.

Покупательница, включив телевизор, заметила затемнения во всех углах экрана. Сайт отказался принимать телевизор обратно в силу того, что данный дефект вовсе не дефект, а просто особенность. Тогда покупательница обратилась в суд.

По закону некоторые товары действительно нельзя вернуть в магазин. Но вещь, которая продается дистанционно, нельзя пощупать, рассмотреть в деталях или даже включить до того, как заплатишь и купишь.

В наборе с приобретаемым в интернете должно прилагаться описание товара и документ о сроках возврата. Интернет-магазин не предоставил такой информации для покупательницы из Красноярска, поэтому она имела право вернуть товар в течение 3 месяцев.