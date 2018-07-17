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В Волгоградской области состоится большой фестиваль казачьей культуры
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В Волгоградской области состоится большой фестиваль казачьей культуры 

Ревизор.ru 27 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Программа масштабного форума включает в себя множество мероприятий, представляющих практическое воплощение идеи жизнеспособности русской, казачьей культуры во всех её аспектах и проявлениях, отмечают в региональном комитете культуры.
"Золотой щит" проводится с 2015 года, гостями и участниками фестиваля становятся военно-патриотические клубы, секции русского рукопашного боя, участники кружков патриотического воспитания, мастера русских боевых искусств, фольклорные ансамбли, изучающие и пропагандирующие традиционную казачью культуру, мастера народных художественных промыслов и ремёсел из разных уголков России.
25 июля в 18.00 на площади станицы Кумылженской состоится торжественное открытие фестиваля, где гостей ждёт концерт с участием гостевых коллективов, фольклорных ансамблей Кумылженского района и ансамбля казачьей песни «Православный Дон» станицы Боковской Ростовской области.
Одним из главных событий форума станет семинар русских боевых искусств. Он пройдёт в одном из самых красивых мест на Хопре — в местечке Прорве напротив Кошав-горы.
Закрытие фестиваля в виде большого народного гуляния будет проходить 28 июля с 16.00 до 22.00 в станице Кумылженской. Оно включит в себя показательные выступления участников семинара русского рукопашного боя, конноспортивное шоу и многое другое. На центральной площади развернётся большой казачий городок, объединяющий выставочные экспозиции всех сельских поселений района и выставку-ярмарку изделий мастеров народных художественных промыслов «Казачья сторона». Будут работать казачьи подворья, где состоится театрализованное представление на темы казачьей жизни и местных обычаев.
Завершит фестиваль большой гала-концерт волгоградских фольклорных коллективов и гостей из Москвы, Брянска, Новосибирска.
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