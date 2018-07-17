Додон: практических шагов по выводу миротворцев РФ из Приднестровья не предпринимается 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Никаких практических шагов по выводу российского миротворческого контингента из Приднестровья после принятия в Генеральной Ассамблее ООН соответствующей резолюции не предпринимается, это был пиар-ход. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Молдавии Игорь Додон.
"Нет никаких практических шагов после принятия резолюции. Это пиар-ход перед парламентскими выборами для того, чтобы укрепить свои позиции среди правого, проевропейского, прозападного электората Молдавии со стороны правящей партии", — сказал он.
По словам молдавского президента, процедура всех возможных практических решений прописана в соглашении «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы» от 21 июля 1992 года. «Если было бы желание у Молдавии и России об этом поговорить, они бы запустили переговорные процессы согласно существующим двусторонним отношениям. То, что они не пошли по этому сценарию, показывает, что это нужно было только для пиара», — заключил Додон.
22 июня Генассамблея ООН приняла простым большинством резолюцию с призывом к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, воздержались 83. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.
В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, а также США и Канада. Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ. Против проголосовали Россия и такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла. В Москве заявили, что резолюция опасна для ситуации в Приднестровье и грозит сорвать наметившийся прогресс в приднестровском урегулировании.