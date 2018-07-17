Додон: практических шагов по выводу миротворцев РФ из Приднестровья не предпринимается

"Нет никаких практических шагов после принятия резолюции. Это пиар-ход перед парламентскими выборами для того, чтобы укрепить свои позиции среди правого, проевропейского, прозападного электората Молдавии со стороны правящей партии", — сказал он.

По словам молдавского президента, процедура всех возможных практических решений прописана в соглашении «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы» от 21 июля 1992 года. «Если было бы желание у Молдавии и России об этом поговорить, они бы запустили переговорные процессы согласно существующим двусторонним отношениям. То, что они не пошли по этому сценарию, показывает, что это нужно было только для пиара», — заключил Додон.

Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. 22 июня Генассамблея ООН приняла простым большинством резолюцию с призывом к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, воздержались 83. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией