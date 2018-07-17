«Фишеринг Сервис» готовит ещё один трал к отправке на Дальний Восток

Крупнейшая в мире компания по изготовлению тралов «Фишеринг Сервис» продолжает наращивать производство. Калининградские орудия лова уже вовсю используют на дальневосточном промысле.

Еще недавно больше 80% продукции этого предприятия шло на экспорт. Теперь почти каждый второй трал у «Фишеринг Сервис» забирают промысловики Камчатки, Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Заказы, порою, весьма специфические, но калининградских специалистов это ничуть не пугает.

Анжела Заклинская, изготовитель орудий лова:

— Для нас практически нет ничего невозможного. Если заказчик хочет, то мы выполним любое его пожелание. Некоторые компании отказываются производить тралы определенной сложности, а мы за это беремся.

Именно на качество продукции, как говорится, и «клюнули» промысловики на Дальнем Востоке. В итоге сейчас каждое второе дальневосточное судно ловит разноглубинными тралами, сделанными именно в Янтарном крае. А ведь всего четыре года назад там их использовали лишь единицы судов.

Илья Чеглаков, помощник коммерческого директора «Фишеринг Сервис»:

— Для нас это приятное событие, потому что, если раньше нам было трудно зайти на Дальний Восток из-за конкуренции, из-за того что не было ремонтного цеха, то теперь дальневосточники с удовольствием покупают наши тралы, мы выполняем их заказы и в следующем месяце мы еще порядка восьми тралов должны отгрузить туда же, поэтому эта пропорция еще увеличится.

Финальная стадия непростого процесса изготовления орудий лова исключительно ручной труд. Применяются и собственные разработки, и всем известные приемы. В любом случае делают всё на совесть.

Наталья Бурка, изготовитель орудий лова:

— Это замок, который практически не развязывается, могут только хвосты вылезти, но это навечно.

Илья Чеглаков, помощник коммерческого директора «Фишеринг Сервис»:

— Для производителя орудия лова из Китая было удивительно, что в такие короткие сроки с таким качеством можно выпускать продукцию. Есть надежда, что 46 судов китайского флота будут оснащены нашими орудиями лова.

Бизнесмены высказали намерения стать полноценным представителем «Фишеринг Сервис» в Поднебесной. То есть не только ремонтировать калининградские орудия лова, но и поставлять их на китайский рынок, а также сопровождать на промысле.