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Крупнейшая клиническая лаборатория США стала жертвой кибератаки
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Крупнейшая клиническая лаборатория США стала жертвой кибератаки 

SecurityLab.ru 43 минуты назад
Неизвестные хакеры взломали сеть крупнейшей диагностической лаборатории США LabCorp и попытались получить доступ к конфиденциальным медицинским записям миллионов клиентов компании, сообщает издание DailyMail со ссылкой на осведомленные источники.
По данным ресурса, в результате инцидента, произошедшего в минувшие выходные, вся компьютерная сеть LabCorp на территории США была отключена. В настоящее время технические специалисты компании пытаются восстановить работу системы.
Как утверждают представители LabCorp, «нет свидетельств неавторизованного перемещения или использования данных», однако, по словам собеседника издания, на данный момент нельзя утверждать, что данные не были скомпрометированы. Оценка реального масштаба утечки может занять несколько недель, отметил источник.
Компания уже проинформировала правоохранительные органы об инциденте. В настоящее время проводится расследование.
LabCorp (Laboratory Corporation of America Holdings) — американская медицинская корпорация, осуществляющая деятельность в сфере здравоохранения. Управляет сетью специализированных клинических лабораторий, присутствует на территории разных стран мира, включая Пуэрто-Рико и Канаду.
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