Уроки китайского. Как россиянину добиться успеха в Азии

Когда политические лидеры России Китая проводят встречи на высшем уровне, весь мир оживленно следит за ними. Только в июне председатель КНР Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину орден Дружбы. Президент России первым из глав государств получил высшую государственную награду КНР для иностранных граждан. Но какое же внимание уделяют Китаю и Азии в целом российские частные предприниматели?

Пристальным его назвать нельзя. «В Москве основное внимание уделяется отношениям с Западом, а в регионах России все зависит от политики, проводимой в Москве», — заявил Егор Переверзев , генеральный директор электротехнической компании EKF Group (Китай). На гербе России изображен двуглавый орел, одна голова которого смотрит на Запад, а другая — на Восток. По мнению Переверзева, та голова, что смотрит на Запад, «слепа» по отношению к огромному потенциалу ведения бизнеса в Азии.

Тем не менее, россияне постепенно изменяют свое мнение по этому вопросу: в частности, из-за стремительного экономического подъема Китая и успеха таких предпринимателей как Егор Переверзев. 37-летний экспат переехал в Китай по работе в 2008 году, отчасти в результате трудностей, которые возникли у него в России после внезапной смерти отца. Сейчас за плечами российского бизнесмена весьма успешная карьера в Поднебесной: за это время он успел поработать на предприятии по производству игрушек, в сфере образования и в компании-производителе низковольтного электрооборудования.

Вскоре Переверзев совместно с двумя основателями EKF Group станет совладельцем нового предприятия, которое будет продавать автоматические выключатели, счетчики электрической энергии и «умные» устройства на зарубежных рынках, в том числе и в Китае. В интервью Forbes Шанхае предприниматель заявил, что ожидаемое расширение объемов коммерческой деятельности частично связано с улучшением качества инфраструктуры на развивающихся рынках по всему миру, а также с увеличением темпов роста «умных» городов. Эти факторы заставляют электротехнических гигантов, например, шведско-швейцарскую компанию ABB и французский концерн Schneider Electric уделять большее внимание сфере обработки данных. При этом, по его словам, менее крупные поставщики аппаратуры по передаче данных могут занимать освободившиеся ниши.

Егор Переверзев не только смотрит на свое будущее с оптимизмом, предприниматель также считает, что российские компании смогут занять множество свободных бизнес-ниш в Китае. «С точки зрения торговли у России и Китая есть огромный потенциал», — заявил бизнесмен, получивший степень кандидата философских наук в Белгородском государственном университете. Переверзев не оставил академическую карьеру: несмотря на то, что предприниматель проживает в Шанхае, он все еще иногда читает лекции в Московской школе управления «Сколково».

Его путь успеху в Китае частично связан с историей его семьи. Будучи студентом Белгородского государственного университета, Переверзев изучал культуру и философию. Даже сегодня он на одном дыхании может выпалить имена европейских мыслителей, работы которых повлияли на его мировоззрение. В их число входят французские философы Жак Лакан, Мишель Фуко и Жак Деррида.

После получения диплома родившийся в семье музыкантов Переверзев продолжил обучение в аспирантуре своей альма-матер. Однажды ректор университета поинтересовался у группы многообещающих аспирантов, не хотят ли они оказать помощь в координации программы студенческого обмена в Китае. Тогда Егор Переверзев сказал, что он бы скорее рассмотрел Японию , ведь его дед воевал с японцами во время службы в армии. Дом его деда был уставлен памятными вещами времен войны.

В результате Егор Переверзев согласился поехать в Китай. После возвращения и окончания аспирантуры ему пообещали должность преподавателя Белгородского государственного национального исследовательского университета. В 2004 году Переверзев впервые приехал в Поднебесную, чтобы помочь в разработке программы двойного диплома с Китайским нефтяным университетом, расположенным в городе Дунъин провинции Шаньдун.

Он проработал в Китае год, а затем получил стипендию на изучение китайского языка в пекинском Университете Цинхуа. По словам бизнесмена, в свой первый день в Пекине он встретил в лифте свою будущую жену. «Она спросила, нет ли у меня случайно утюга», — вспоминает Егор Переверзев. Спустя несколько лет он вернулся в Россию, но ему не было суждено задержаться в Белгороде надолго. В 2008 году его отец умер в возрасте 50 лет. Чтобы содержать семью, Переверзеву нужна была более высокая зарплата. «Я был преисполнен решимости переехать в Китай», — заявил экспат.

Егор Переверзев познал азы управления цепями поставок, работая в филиале российской компании по производству игрушек Simbat Toys в городе Гуанчжоу . С трудоустройством ему тогда помог друг. Время было не самое удачное: мировая экономика серьезно пострадала от азиатского финансового кризиса. Руководство Simbat Toys начало сокращение штата сотрудников компании сразу после того, как Переверзев устроился на работу. Бизнесмен, однако, не попал под сокращение. Тем не менее, он до сих пор вспоминает, как во время командировок ему поручали останавливаться в дорогих гостиницах, чтобы создать у потенциальных клиентов впечатление, что бизнес все еще держится на плаву.

В то время Переверзев столкнулся с настоящей дилеммой, ведь работа преподавателем в университете и менеджером цепи поставок на душных фабриках в Южном Китае — это совсем разные вещи. Предприниматель с сдержанной улыбкой вспоминает о том, что у него было «предостаточно времени» для размышлений, пока он ездил между фабриками в провинции Гуандун.

В конечном итоге с помощью друга из Университета Цинхуа он устроился на должность операционного директора в расположенный в Шанхае китайский филиал международной сети школ английского языка EF Education First. Эта работа казалась ему более связанной с наукой и образованием. Тем не менее, после смены внутренней политики в EF Education First Переверзев вновь устроился на работу в Simbat Toys. Он был рад вернуться в мультикультурный Гуанчжоу, в котором всегда бурлила ночная жизнь. Однако, бизнесмен понимал, что не научится чему-то новому, работая в Simbat Toys.

Жизнь Егора Переверзева кардинально изменилась, когда он отправился в командировку на фабрику игрушек в округе Шаньтоу, и ему поступило предложение работы от российского электротехнического холдинга EKF Group. Сегодня Переверзев занимает должность генерального директора EKF Group (Китай) и руководит китайским филиалом компании, офисы которого расположены в Шанхае и Вэньчжоу. 15 сотрудников компании работают в офисах, еще 15 — на фабриках, где они ведут предпринимательскую деятельность, при этом платят им за это поставщики. Годовой объем продаж EKF Group в Китае составляет примерно $40 млн, а в России, на основном рынке компании, продажи в два раза превышают эту сумму.

Чтобы добиться успеха в EKF Group, Переверзеву нужно было решить проблемы, связанные с расходами холдинга. Так, например, поставщики EKF Group подрывали позиции компании в России, продавая те же самые товары, которые Переверзев приобретал у них в Китае. По словам бизнесмена, цепь поставок была «слишком длинной». Ему удалось сократить ее. Сейчас предприниматель доволен товарами, которые он получает. «Китай постепенно продвигается вверх по цепочке создания добавленной стоимости и будет оставаться „мировой фабрикой“ в течение следующих 10 лет», — заявил экспат. По его мнению, это частично связано с эффективностью логистических кластеров, созданных китайцами.

Сейчас карьера Переверзева стремительно развивается: из сотрудника EKF Group он превратился в совладельца нового предприятия. Сейчас он совместно с двумя основными владельцами EKF Group Евгением Ойстачером и Дмитрием Назаровым работает над дальнейшим расширением бизнеса. Предприниматели рассматривают возможности расширения бизнеса не в России, а в Азии, Южной Америке и Китае. Китайская стратегия экономического развития «Один пояс и один путь» предусматривает расширение деловых связей с государствами, через которые пролегали исторические торговые маршруты, например, Великий шелковый путь. Благодаря этой концепции для Переверзева откроются новые рынки.

Во-первых, его компания сможет стать поставщиком таких лидеров китайского рынка, как Huawei, которые выигрывают тендеры на проведение телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных в этих регионах. Его компания также сможет самостоятельно напрямую поставлять товары потребителям в этих государствах. Предприниматель рассматривает возможность переноса бизнеса из Шанхая и провинции Чжэцзян в дельту Жемчужной реки на юге Китая для возможности более быстрого роста предприятия и увеличения источников поставок. «Дельта Жемчужной реки — самое интересное место в Китае», — заявил экспат.

Став совладельцем нового предприятия основателей EKF Group, российский бизнесмен упустил возможность занять другие свободные бизнес-ниши в Китае. По его мнению, у российских предпринимателей есть множество возможностей открыть бизнес в Поднебесной. В число перспективных направлений бизнеса входят производство и продажа питьевой бутилированной воды из восточных регионов России, отличающихся большими запасами водных ресурсов, мяса, косметики, а также сфера услуг.

Кроме того, по мнению предпринимателя, большим потенциалом обладают компании, предоставляющие услуги в области спорта и фитнес-тренировок. По мере того, как уровень совокупного чистого дохода в крупных китайских городах продолжает расти, на востоке Китая все большим спросом начинают пользоваться уроки танцев с преподавателями из России. Также увеличивается популярность российского математического образования. Переверзев считает, что предприниматели, которые уже сотрудничают с китайскими производителями и поставщиками в России, могут расширить бизнес, продавая различные товары, к примеру, мебель на рынке в Китае.

По прошествии нескольких лет жизнь Егора Переверзева и его семьи стала все теснее связана с Китаем. Его жена, уроженка Белоруссии Светлана Саванович, которая решила не расставаться с девичьей фамилией, открыла в Шанхае собственную компанию по исследованию рынка, чтобы удовлетворить высокий спрос российских предприятий на информацию о ведении бизнеса в Китае. Их восьмилетняя дочь Весна дома говорит по-русски, а в школе — по-китайски. Следующее поколение Переверзевых уже не совершит ошибку, закрыв глаза на потенциал Азии.

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