Как выбрать джинсы для фигуры типа Груша

Особенности типа фигуры: изящные руки, шея и грудь, узкие плечи, осиная талия и в то же время объемные бедра. Этот тип фигуры сложно перепутать с другими. Кроме «груши» его еще называют «треугольник» или «А-тип».

Какие модели джинсов искать? Ваша цель — подчеркнуть женственность бедер и сбалансировать верх и низ. Это помогут сделать расширяющиеся книзу модели bootcut, клеш от бедра или от колена, прямые джинсы (под каблук или приоткрывающие тонкую щиколотку), бойфренды (однако это должна быть не слишком мешковатая модель). Подчеркнут талию и замаскируют бедра модели типа палаццо. Но здесь есть важный нюанс: вещь должна быть сшита из мягкой ткани, иначе она только добавит объема и подчеркнет массивность нижней части.

На что обратить внимание в примерочной? Стоит брать среднюю посадку — на 2–3 см ниже пупка. Именно она лучше всего подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Какой цвет выбрать? Больше всего для фигуры «груша» подходят джинсы темного, однородного цвета. Отлично будут смотреться модели клеш с прострочкой, имитирующей стрелку.

С чем сочетать джинсы? Носим верх заправленным, чтобы подчеркнуть талию и расставить правильные акценты. Основное правило для верха навыпуск — его нижний край не должен заканчиваться на самой широкой части бедер.

Чего следует избегать? Хотя на волне бодипозитива приемлемы любые эксперименты в одежде, стилисты все же не рекомендуют некоторые варианты, так как они будут подавать фигуру в невыгодном свете. А именно:

Низкая посадка укоротит ноги и создаст горизонтальную линию практически в самой широкой части бедер, сместив акцент с тонкой талии.

Защипы, накладные карманы (как спереди, так и сзади) и лишний декор и потертости в области бедер добавят объема и привлекут ненужное внимание. Большинство джинсов имеют классические карманы, которые выстраивают горизонтальную линию. Предпочтительна модель со скошенными карманами или хотя бы без контрастной отстрочки.

Собранные внизу гармошкой штанины укоротят ноги и визуально порежут их гораздо сильнее, чем модели 7/8. Если вы приоткроете щиколотку, то получите более динамичный и легкий образ.

Модели скинни увеличат бедра и нарушат пропорции фигуры. Джинсы не должны быть слишком узкими в нижней части ног. Слишком плотное облегание в нижней части можно компенсировать сапогами, надетыми поверх джинсов, а также грубыми ботинками.

Уравновесить слишком узкие джинсы помогут грубые ботинки от CORSOCOMO. Модели выполнены из натуральной кожи, декорированы серебристой металлической деталью по ранту подошвы, ремешками с пряжками и заклепками.

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Слишком светлые модели визуально добавляют объем. Но это совершенно не означает, что белый и беж категорически противопоказан «груше». Их всегда можно компенсировать объемным верхом, который прикроет широкие бедра.

В качестве объемного верха к светлым джинсам подберите блузку или топ свободного кроя от Michal Negrin. Летящий силуэт и бирюзовый цвет придадут свежести и легкости образу. Модели с цветочным узором и фантазийным принтом украшены кристаллами Swarovski.

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