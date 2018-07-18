Смешное видео про отношения маленьких сестричек в семье

Когда в доме две принцессы, проблем у родителей становится в два раза больше. Смотрите сами!

Если в семье несколько детей, это значит, что родителям скучать точно не приходится. Одного ребенка воспитать не просто, а если детей двое, трое и больше, то про спокойный сон и отдых можно забыть, пока крохи не подрастут.

Не так давно мы вам показывали, какими разными бывают отношения между старшими и младшими братьями, а сейчас пришло время раскрыть всю правду про сестер. Ведь как известно, каждая девочка мечтает быть принцессой, а если в семье таких принцесс две, то постоянно приходится делить корону и внимание родителей.

Но самое интересное в их отношениях это то, какими они бывают непредсказуемыми. Кто-то из девочек всегда готов позаботиться о своей сестре, утешить, а кто-то постоянно дурачится и подкалывает свою сестру, причем эти состояния могут меняться, они и те же дети в разное время ведут себя по-разному.

Наблюдать за этими девочками так интересно! Включайте скорее ролик, и вы увидите, что же происходит в семьях у этих очаровательных проказниц!