За полгода в Тюменской области выявили более 1,6 тыс. нарушений в сфере ЖКХ

Прокуратора в течение первой половины года выявила в Тюменской области более 1,6 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ. Для их устранения было внесено около 470 представлений, в суды направлено около 100 исковых заявлений, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на ведомство.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 480 должностных лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено более 100 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

Особое внимание в ходе проверки тюменские прокуроры уделяли исполнению программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области, вопросам целевого использования организациями ЖКХ денежных средств, своевременного предоставления услуг надлежащего качества, а также эксплуатации, ремонта и содержания жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.