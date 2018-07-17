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За полгода в Тюменской области выявили более 1,6 тыс. нарушений в сфере ЖКХ
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За полгода в Тюменской области выявили более 1,6 тыс. нарушений в сфере ЖКХ 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: kvobzor.ru
Прокуратора в течение первой половины года выявила в Тюменской области более 1,6 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ. Для их устранения было внесено около 470 представлений, в суды направлено около 100 исковых заявлений, пишет Nashgorod.ru со ссылкой на ведомство.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 480 должностных лиц, о недопустимости нарушений закона предостережено более 100 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.
Особое внимание в ходе проверки тюменские прокуроры уделяли исполнению программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области, вопросам целевого использования организациями ЖКХ денежных средств, своевременного предоставления услуг надлежащего качества, а также эксплуатации, ремонта и содержания жилищного фонда и инженерной инфраструктуры.
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