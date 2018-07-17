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«Ромео и Джульетта»: сбор актерского состава прошел в Театриуме
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«Ромео и Джульетта»: сбор актерского состава прошел в Театриуме 

Управа Даниловского района города Москвы 37 минут назад
Фото: Даниловский вестник
Все актеры спектакля «Ромео и Джульетта» впервые встретились в Театриуме на Серпуховке в понедельник, 16 июля.
Труппа театра и группа, занимающаяся постановкой, познакомились и обсудили рабочие вопросы, а режиссер Олег Ильин рассказал об организации сценического пространства и репетиционного времени всем собравшимся. Кроме того, участники прослушали готовую часть музыкального материала — ее уже дорабатывает Сергей Чекрыжов. Труппа поделилась мыслями о фехтовальных сценах и проверила качество подготовленных шпаг. А тем временем редакция газеты «Даниловский вестник» пообщалась с администрацией театра по поводу предстоящей премьеры.
— Мы активно работаем, — поделился заместитель художественного руководителя Олег Ильин. — Первая примерка костюмов пройдет уже 25 июля. Хореограф приступил к отработке движений вместе с актерами, к тому же, начались репетиции боев на шпагах. Спектакль должен понравиться зрителям, потому что мы не будем делать акцент на печальной концовке сюжета. Напротив, ярче всего будет преподнесена тема человеческого выбора и того, как решения влияют на дальнейшую жизнь.
Напомним, что все участники спектакля усиленно готовятся к премьере, и скоро все желающие смогут посмотреть на декорации, костюмы и актеров, посетив «Ромео и Джульетту». Подробнее о спектакле можно узнать на официальном сайте Театриума.
Фото: Театриум на Серпуховке
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