Курск. Третий потоп на Хуторской

Подрядчик не успел возместить ущерб от первого затопления, как ЧП повторилось

В доме на ул. Хуторской, 7 продолжается эпопея с капитальным ремонтом кровли и печальными последствиями после её вскрытия. В прошедшее воскресенье здесь снова залило все верхние квартиры в нескольких подъездах. После первых двух потопов подрядчик, ООО «Стройкомплект», пообещал добровольно возместить ущерб, но это не спасло от повторного ЧП — дыры в крыше сами собой не залатались. По договору ремонт кровли должен завершиться 25 июля, но по состоянию на понедельник, 16 июля, на Хуторской, 7, как говорят, и конь не валялся.

Причина — дополнительная сумма в 1 млн руб., которую запросил подрядчик после того, как подписал договор. Изначально строительная организация посчитала, что работы можно сделать по бюджетному варианту за полтора миллиона рублей. Затем вскрытие показало наличие более десяти слоёв рубероида и другой изоляции, а также отсутствие цементной стяжки, и цена вопроса подскочила до 2,5 млн Как рассказал корреспонденту «КИ» представитель подрядной организации ООО «Стройкомплект» Вадим Нестеров, в данной ситуации поставили телегу впереди лошади, т.е. заключили соглашение без предварительной экспертизы. Теперь собственники квартир должны решить вопрос о дальнейшем продвижении ремонта. Первый вариант — собрать дополнительную сумму, скинувшись примерно по 12 тысяч рублей. И второй — согласиться на нормальный ремонт проблемной части кровли сегодня, а второй участок (2 подъезда) сделать через несколько лет, когда на счёте дома накопится недостающая сумма, рассказал корреспонденту «КИ» Александр Мосин — представитель управляющей компании «Благоустройство», которая обслуживает этот дом.

Редакция «КИ» продолжает следить за развитием событий в доме на Хуторской, 7.

Валерий Денисов