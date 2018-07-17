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Тайна тысячелетней давности: разгадан текст Базельского папируса
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Тайна тысячелетней давности: разгадан текст Базельского папируса 

Мир24 49 минут назад
Ученые после долгих исследований смогли разгадать загадку двухтысячелетнего папируса. Странный артефакт, покрытый с обеих сторон зеркальными письменами, волновал умы историков на протяжении нескольких сотен лет.
Папирус был изготовлен в Древней Греции и с XVI века хранился в Базельском университете в Швейцарии. Чтобы расшифровать его, специалисты применили ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Оказалось, что это не одинарный документ, а несколько склеившихся между собой листов. Для их разделения пришлось привлечь профессионального реставратора, сообщается на сайте научного учреждения.
Большинство текстов, отраженных в папирусах — это письма, договора и рецепты. Но Базельский папирус содержит литературный текст, что гораздо более ценно, пояснила профессор древней истории Сабина Хюбнер.
Неизвестный автор написал медицинский трактат, посвященный «истерическому апноэ». Текст мог принадлежать римскому врачу Галену или представлять собой ранее неизвестный комментарий к его работе.
Ученые отметили сходство артефакта с Равеннскими папирусами. В Средние века на античные тексты часто накладывались позднейшие записи — возможно, такая же судьба постигла и рукопись Галена. Также не исключено, что папирус использовали в качестве книжного переплета.
Ранее сообщалось, что несколько лет назад в Сербии обнаружили свитки из тончайших листов золота и серебра с надписями на греческом и арамейском. По предположениям экспертов, они могут содержать проклятия, адресованные сирийским демонам.
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