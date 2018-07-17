Работники «Красного Октября» выйдут на улицу требовать зарплату

Перед цехами завода «Красный Октябрь» , расположенных рядом с АО «ФНПЦ „Титан-Баррикады“, рабочие сегодня днём соберутся для сбора подписей к руководству предприятия.

Сотрудники не могут найти руководство и большую часть времени сидят без работы

Как рассказала V1.ru Лика Чернова, сотрудники не получают вовремя заработную плату и авансы.

— Запланировано собрание работников завода „Красный октябрь“ перед проходными площадками „Титан“ по поводу не выплаты аванса и зарплаты, — говорит волгоградка. — У многих даже нет возможности уволиться, так как мы не видим наше руководство.

Рабочие надеются, что подписание коллективной жалобы председателю профкома и директору помогут разрешить их проблемы.

— Это не митинг и не забастовка. Если бы мы работали, то написали бы обращение и подписались. А так как мы сидим две трети времени без работы, то не можем собраться, — говорит Лика Чернова. — Вот и решили встретиться. А руководство уже узнало о нашем собрании. Если приедут, мы будем рады.

Найти руководителей предприятия рабочие самостоятельно не могут.

— А кто руководство? Они все сбежали на комбинат и от нас открестились. Да и что они могут нам сказать?

Встреча работников „Красного октября“ состоится сегодня в 14:00 часов.