Депутат: Закон о пенсионном маневре будут обсуждать не меньше двух месяцев

«Над этим законопроектом будут работать все комитеты Госдумы . Самое главное, что идет открытое общественное обсуждение», — сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Морозов , комментируя начало обсуждения реформы социального обеспечения в нижней палате парламента.

Как сообщил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов ( «Единая Россия» ), законопроект о пенсионном маневре «обсуждается и с избирателями, и с профессиональными сообществами», и с профильными министерствами и ведомствами. При этом дистанция между первым и вторым чтением, намеченным на конец сентября, будет нестандартно долгой. На сбор отзывов из регионов отведен не месяц, как обычно, а два месяца.

«В августе все региональные собрания будут в отпуске, а принимать законопроект без их отзывов было бы профанацией», — сказал Морозов.

Как заверил глава комитета, ускоренного рассмотрения законопроекта о пенсиях не будет. Не будет и совмещения второго и третьего чтения, как это порой бывает для ускорения прохождения документов, когда речь заходит о предложениях правительства. Третье чтение состоится после определенного перерыва.

Напомним, в первом чтении принимаются основные, принципиальные установки новых законов, а содержательная часть подробно рассматривается и утверждается уже во втором чтении. Третье чтение необходимо для технической вычитки документа, чтобы избежать любых ошибок.

В четверг Госдума приступила к рассмотрению законопроекта об изменениях в пенсионной системе, приняв его в первом чтении. Документ предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет к 2028 году для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин к 2034 году. Выступая перед депутатами, министр труда Максим Топилин сообщил, что в случае принятия рассматриваемого закона рост пенсионных выплат станет беспрецедентным в истории России. Так, со следующего года будет обеспечен рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, что в среднегодовом исчислении составит 12 тыс. рублей.

Комментируя дебаты вокруг законопроекта в своем комитете, Морозов отметил: «Для нас самое главное — создать государственную систему охраны здоровья пожилых». Депутат подчеркнул важность охраны здоровья на производстве, профилактики профессиональных заболеваний и инвалидности. «Наш комитет поддержал идею сохранения досрочных пенсий медицинским работникам как за выслугу лет, так и тем, кто работает в опасных и вредных условиях», — сказал он.

Напомним, до сих пор медики могли уходить на пенсию досрочно по достижении стажа в 30 лет, в случае работы в городе, и 25 — в сельской местности. Льготы по выходу на пенсию сейчас есть и у медработников, имеющих дело, например, с туберкулезными больными.