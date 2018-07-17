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Как государство может помочь с похоронами? 

АиФ Архангельск 54 минуты назад
Фото: АиФ Архангельск
Какие услуги по погребению предоставляются гражданам бесплатно?
И. Капуста, Архангельск
Отвечает директор департамента городского хозяйства Архангельска Владимир Шадрин:
— В соответствии с Постановлением администрации «МО „Город Архангельск“ №197 и №128 лицу, взявшему на себя обязанность по погребению, гарантировано оказание следующих услуг бесплатно: 1) оформление документов, необходимых для погребения; 2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (изготовление деревянного гроба; изготовление регистрационной таблички из оргстекла; изготовление временного надгробного сооружения из обрезной доски; доставка похоронных принадлежностей по адресу или в морг); 3) перевозка тела или останков умершего на кладбище; 4) рытье могилы и захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле.
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