Как государство может помочь с похоронами?

Какие услуги по погребению предоставляются гражданам бесплатно?

Отвечает директор департамента городского хозяйства Архангельска Владимир Шадрин

— В соответствии с Постановлением администрации «МО „Город Архангельск“ №197 и №128 лицу, взявшему на себя обязанность по погребению, гарантировано оказание следующих услуг бесплатно: 1) оформление документов, необходимых для погребения; 2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (изготовление деревянного гроба; изготовление регистрационной таблички из оргстекла; изготовление временного надгробного сооружения из обрезной доски; доставка похоронных принадлежностей по адресу или в морг); 3) перевозка тела или останков умершего на кладбище; 4) рытье могилы и захоронение с установкой регистрационной таблички на могиле.