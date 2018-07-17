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Забастовка рабочих Fiat из-за футбола обернулась полным провалом
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Забастовка рабочих Fiat из-за футбола обернулась полным провалом 

Quto.ru 53 минуты назад
Фото: Quto.ru
Забастовка сотрудников одного из заводов концерна Fiat в Италии обернулась полным провалом. Из 1 700 рабочих, присоединившихся к протесту, на саму акцию 16 июля явились всего пять.
Напомним, сотрудники завода итальянского концерна, выразили недовольство приобретением туринским «Ювентусом», который принадлежит Fiat, известного футболиста Криштиану Роналду за 100 млн евро у мадридского «Реала». Одновременно с этим компания попросила своих рабочих «затянуть пояса».
Проблема заключается в том, что Fiat большую часть зарплаты игрока будет выплачивать из своего бюджета — на «Ювентус» возлагаются обязательства по трансферу. При этом зарплата игрока составит 31 млн евро в год.
«Пока рабочие все больше и больше затягивают пояса, компания готова отдать такую сумму за одного футболиста. Это неприемлемо, когда сотрудники продолжают экономить на себе из-за маленьких зарплат или задержке выплат, а компания в это время тратит сотни миллионов на покупку игрока», — указано в заявлении профсоюза.
Отмечается, что забастовку объявил один из самых малочисленных профсоюзов, остальные более крупные организации проигнорировали акцию протеста. На заводе Fiat в городе Мельфи собирают Jeep Renegade, а также Fiat 500X и Punto. Читайте статью на QutoЧитайте также:22 марки вновь изменили цены в РоссииPolestar 2 обещает «убить» Tesla Model 3Оператора детского аттракциона уличили в езде без прав
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