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Минтруд будет работать над профилактикой профзаболеваний
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Минтруд будет работать над профилактикой профзаболеваний 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минтруд намерен работать над профилактикой профзаболеваний работников предприятий, в том числе не относящихся к категории вредного производства, заявил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.
"Смертность более высокая на обычном производстве. Почему? Потому что когда вредное производство, то мы видим, что требования охраны труда высоки… и компенсаторные меры (предусмотрены). Это позволяет сделать вывод, что нам надо дополнительно вкладываться в профилактику заболеваемости именно профессиональной. И этот раздел отдельное направление получит как минимум", — сказал Пудов во вторник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он также отметил, что министерство труда и соцзащиты в настоящее время находится в дискуссии с Минздравом по этому вопросу.
Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что считает необходимым совершенствовать систему страхования от профзаболеваний для снижения уровня смертности среди трудоспособного населения. Это, по мнению министра, прежде всего, «экономическая задача».
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