Володин поручил комитету ГД обсудить идею Дня почитания памяти Николая II

"Я как прокурор хочу сказать, что поводом для убийства является злой умысел преступников, реализовавших первую цветную революции в мире, после которой уничтожена была величайшая страна в мире — Российская империя. И был начат красный террор, в котором лились реки крови. И спасибо Владимиру Вольфовичу, после его выступления партия ЛДПР аплодировала, и не только партия ЛДПР, я полагаю, что меня поддержат, зачем откладывать год, предлагаю депутатам в этом зале почтить память святого государя", — отметила в свою очередь Поклонская в ходе заседания.