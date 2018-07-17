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Володин поручил комитету ГД обсудить идею Дня почитания памяти Николая II
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Володин поручил комитету ГД обсудить идею Дня почитания памяти Николая II 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил думскому комитету по регламенту и контролю обсудить идею ежегодного почитания памяти расстрелянной царской семьи в нижней палате парламента 17 июля.
Во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести в регламент Государственной думы поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний звучал гимн царской России «Боже, Царя храни!» в память последнего русского императора. Депутат от "Единой России" Наталья Поклонская инициативу Жириновского поддержала.
"Я как прокурор хочу сказать, что поводом для убийства является злой умысел преступников, реализовавших первую цветную революции в мире, после которой уничтожена была величайшая страна в мире — Российская империя. И был начат красный террор, в котором лились реки крови. И спасибо Владимиру Вольфовичу, после его выступления партия ЛДПР аплодировала, и не только партия ЛДПР, я полагаю, что меня поддержат, зачем откладывать год, предлагаю депутатам в этом зале почтить память святого государя", — отметила в свою очередь Поклонская в ходе заседания.
"В ходе выступления Владимир Вольфович предложил рассмотреть комитету по контролю и регламенту предложение по установления дня памяти нашего последнего императора Николая II 17 июля. В этой связи принять решение, чтобы рамках Госдумы мы могли отдать дань последнему русскому царю. Нет возражений, если мы такое поручение дадим комитету по контролю и регламенту, чтобы вместе с фракциями было проработано предложение коллег Жириновского и Поклонской, чтобы мы выработали решение и в рамках, в том числе и совета Думы, обсудили это предложение? И дальше уже, если выйдем на консенсус, значит, это будет консенсус. Если не выйдем на консенсус… Значит, коллеги, в любом случае мы обсудим этот вопрос для того, чтобы потом уже определить для себя решение", — ответил Володин.
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