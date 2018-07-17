В Дагестане будут построены 10 спортплощадок для воркаута 

В Дагестане будут построены 10 спортплощадок для воркаутаРоссийская компания «Спортмастер» установит площадки для спортивных упражнений в 10 муниципалитетах республики, сообщили в пресс-службе Минмолодежи.
Руководство министерства по делам молодежи Дагестана направило пакет документов в главный офис компании, в результате чего пришел положительный ответ. Дагестан включили в программу «Поколение Спортмастер».
Площадки будут установлены в Махачкале, Дербенте, Кизляре, в Новолакском, Кулинском, Сулейман-Стальском и Бабаюртовском районах.
Новая спортивная территория будет открыта до конца сентября текущего года.
Программа «Поколение Спортмастер» проводится в Дагестане второй раз, это единственный регион, где проект был согласован дважды. Спортплощадки Спортмастер предоставляет на безвозмездной основе.