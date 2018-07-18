На конференции «Инфофорум — Северный Кавказ» обсудят вопросы информационной безопасности

СТАВРОПОЛЬ , 18 июля. / ТАСС /. Более 400 экспертов и представителей разных уровней власти обсудят вопросы информационной безопасности на первой Межрегиональной конференции «Инфофорум — Северный Кавказ», которая открывается в среду в городе Ставрополе.

"Мы ожидаем на конференции больше 400 участников, десятки экспертов федерального и региональных уровней. Темами обсуждения станут информационная безопасность, развитие электронных услуг, цифровые технологии", — сообщили ТАСС в оргкомитете.

Участниками конференции в Ставрополе станут представители исполнительной и законодательной власти, производственных компаний. В рамках мероприятия запланировано проведение пленарного заседания и последующее обсуждение основных тем в рамках четырех секций. Планируется, что участники также посетят несколько предприятий Ставрополья

"В крае работают компании, представляющие разработки в сфере информационных технологий, обеспечения безопасности. Эти разработки успешно используются и в России , и за рубежом, поэтому региону есть что показать экспертному сообществу. Мы также рассчитываем, что «Инфофорум» расширит партнерские связи Ставрополья, поможет внедрить на нашей земле передовой опыт работы в сфере информационных технологий, увидеть новые подходы и решения в развитии высокотехнологичных отраслей", — сказал ТАСС в преддверии форума губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

"Инфофорум", посвященный вопросам информационной безопасности в Российской Федерации, проходит в стране с 2001 года. Также регулярно проводятся Межрегиональные конференции, которые объединяют специалистов федеральных округов России. Цель — представить лучшие решения и передовые практики для органов власти и крупных предприятий в регионах. На Северном Кавказе конференция «Инфофорума» проходит впервые.