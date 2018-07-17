Центр Хруничева и РКЦ «Прогресс» объединят в кооперацию

Ранее сообщалось о плачевном финансовом состоянии Центра Хруничева. Предприятие в прошлом году получило чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого оно запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства. Общие долговые обязательства предприятия, как сообщалось в СМИ, составляют на данный момент почти 100 миллиардов рублей.

“Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева. В силу масштабности проекта мы не исключаем кооперации между Центром Хруничева и РКЦ „Прогресс“. Это не объединение, это именно производственная кооперация. Мы стоим на пороге масштабнейших проектов», — уточнил гендиректор Роскосмоса.