Центр Хруничева и РКЦ «Прогресс» объединят в кооперацию 

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Производитель ракет «Протон „и „Ангара“ Центр Хруничева будет производственно скооперирован с Ракетно-космическим центром „Прогресс“ в Самаре — производителем ракет „Союз“, сообщил журналистам во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось о плачевном финансовом состоянии Центра Хруничева. Предприятие в прошлом году получило чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого оно запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства. Общие долговые обязательства предприятия, как сообщалось в СМИ, составляют на данный момент почти 100 миллиардов рублей.
“Нам надо оперативно принять план финансового оздоровления Центра Хруничева. В силу масштабности проекта мы не исключаем кооперации между Центром Хруничева и РКЦ „Прогресс“. Это не объединение, это именно производственная кооперация. Мы стоим на пороге масштабнейших проектов», — уточнил гендиректор Роскосмоса.