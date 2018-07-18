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Полномочия трех депутатов прекращены в Нижегородской области по требованию прокуратуры
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Полномочия трех депутатов прекращены в Нижегородской области по требованию прокуратуры 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Володарском районе по требованию прокуратуры прекращены полномочия депутатов Благовещенского сельсовета
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, причиной этому стали нарушения законодательства о противодействии коррупции, выявленные надзорным ведомством в ходе проверки.
Депутаты представительных органов муниципальных образований обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Депутаты в срок до 30 апреля 2018 года указанные сведения за 2017 год не предоставили. В настоящее время их полномочия прекращены главой местного самоуправления по представлению прокуратуры.
Всего по итогам работы в первом полугодии 2018 года по результатам рассмотрения представлений прокуроров досрочно прекращены полномочия восьми депутатов представительных органов местного самоуправления.
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