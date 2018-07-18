Полномочия трех депутатов прекращены в Нижегородской области по требованию прокуратуры

В Володарском районе по требованию прокуратуры прекращены полномочия депутатов Благовещенского сельсовета

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области , причиной этому стали нарушения законодательства о противодействии коррупции, выявленные надзорным ведомством в ходе проверки.

Депутаты представительных органов муниципальных образований обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Депутаты в срок до 30 апреля 2018 года указанные сведения за 2017 год не предоставили. В настоящее время их полномочия прекращены главой местного самоуправления по представлению прокуратуры.

Всего по итогам работы в первом полугодии 2018 года по результатам рассмотрения представлений прокуроров досрочно прекращены полномочия восьми депутатов представительных органов местного самоуправления.