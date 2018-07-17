Администрация Екатеринбурга и ГК «Кортрос» подписали соглашение о сотрудничестве

"Согласно стратегии, основанной на принципах муниципально-частного партнерства, развитие района продолжится в соответствии с намеченными планами. Сотрудничество сторон предполагает увеличение объёмов жилищного строительства с одновременным обеспечением социально-экономических потребностей жителей, в том числе по созданию достаточного количества новых рабочих мест, строительству дорог и объектов инженерной инфраструктуры, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, физкультуры и спорта", — сказано в сообщении ресурса.

В течение пяти лет на территории района должны появиться 944 тыс. кв. м жилья, две школы, четыре детских сада, поликлиника для взрослых, объекты социокультурного и спортивного назначения, в том числе училище олимпийского резерва и крытая ледовая арена. Также документом предусмотрено развитие городской среды, инженерной и транспортной инфраструктуры, парковых зон, появление объектов медицинского кластера: учебных корпусов Уральского государственного медицинского университета и высокотехнологичного завода по производству кардиостимуляторов.

Ресурс уточняет, что аналогичное соглашение, заключенное ранее, имело существенный результат. За десять лет в районе было построено более 1,3 млн кв. м жилья, четыре школы и девять детских садов, детская поликлиника, инженерная и транспортная инфраструктура. «Первое соглашение было подписано в 2005 году, и на протяжении 10 лет мы доказывали своё право на работу совместно с администрацией и своё право на реализацию лучшего в России проекта по комплексному освоению территории. Поэтому сегодняшнее подписание говорит о том, что Администрация города видит в нас надежного партнера», — отметил Станислав Киселев.

Александр Якоб подчеркнул, что невозможно реализовать такой масштабный проект без поддержки всех уровней власти. «Проект очень большой. Планируется, что в этом микрорайоне, а, наверное, уже правильней говорить, „в административном районе“ Екатеринбурга, будет проживать более 300 тыс. человек, — это среднего размера российский город. Все создается впервые, и вполне естественно, что применяются новые технологии не только в области строительства, но и в области управления коммунальными процессами, социальными проектами и так далее. Эти процессы нужно обязательно скоммутировать. Мы не можем допустить, чтобы был крен только на жилищное строительство. В обязательном порядке нужно обеспечивать комплексность, — это социальная инфраструктура и все, что необходимо жителям микрорайона», — сказал глава Горадминистрации. Участники также отметили, что подписанное соглашение позволит развивать Академический новыми темпами и применять различные новации в области жилищного строительства.

Об «Академическом»

Микрорайон «Академический» строится в Екатеринбурге на территории 1300 га, в нем будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4,2 млн кв. м. На сегодняшний день это крупнейший градостроительный проект комплексного освоения территории в России и Европе. Девелопер проекта — ГК «КОРТРОС», архитекторы — бюро Valode & Pistre architectes.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного фестиваля «Зодчество 2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО «РСГ Академический».

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