Рашкин: Не нужно было расстреливать царскую семью

Депутат Госдумы от КПРФ рассказал в эфире НСН, как в коммунистической партии сейчас воспринимают события столетней давности.

По всей России сегодня, 17 июля проходят памятные мероприятия, посвященные столетию расстрела царской семьи в 1918-м году. Последний российский император Николай II был расстрелян вместе с супругой, детьми и слугами в Екатеринбурге в разгар Гражданской войны ровно сто лет назад.

О том, как в современной коммунистической партии относятся к этому событию, в эфире НСН рассказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин

«Я принимаю эту ситуацию, как исторический факт. Любые исторические сведения про Петра I, Екатерину, царские расстрелы, казни, пытки, всё это было в нашей истории. Не надо повторять плохое, надо знать, ценить историю. Расстрел царской семьи — это наша история. Наветы пытаются сделать псевдополитики, псевдоисторики о приказе Ленина. Он там непричастен был. На мой взгляд, расстреливать было не надо. И Ленин, и партия большевиков этим не занимались. Не было никаких указов и приказов, но так случилось в нашей истории», — рассказал парламентарий.

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Он также раскритиковал ажиотаж, поднявшийся в последние дни вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи.

«По останкам я делал несколько депутатских запросов. Не потому что мне интересно, действительно ли это останки царской семьи, а потому что вокруг этого нагнетается нездоровая обстановка. Давайте раскапывать могилу Петра I, могилу Екатерины, могилы других наших царей и разыскивать были ли они отравлены ядами или что-то другое. Я считаю, что сегодня есть другие дела», — подчеркнул Рашкин.