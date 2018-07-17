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Рашкин: Не нужно было расстреливать царскую семью
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Рашкин: Не нужно было расстреливать царскую семью 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Депутат Госдумы от КПРФ рассказал в эфире НСН, как в коммунистической партии сейчас воспринимают события столетней давности.
По всей России сегодня, 17 июля проходят памятные мероприятия, посвященные столетию расстрела царской семьи в 1918-м году. Последний российский император Николай II был расстрелян вместе с супругой, детьми и слугами в Екатеринбурге в разгар Гражданской войны ровно сто лет назад.
О том, как в современной коммунистической партии относятся к этому событию, в эфире НСН рассказал депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
«Я принимаю эту ситуацию, как исторический факт. Любые исторические сведения про Петра I, Екатерину, царские расстрелы, казни, пытки, всё это было в нашей истории. Не надо повторять плохое, надо знать, ценить историю. Расстрел царской семьи — это наша история. Наветы пытаются сделать псевдополитики, псевдоисторики о приказе Ленина. Он там непричастен был. На мой взгляд, расстреливать было не надо. И Ленин, и партия большевиков этим не занимались. Не было никаких указов и приказов, но так случилось в нашей истории», — рассказал парламентарий.
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Он также раскритиковал ажиотаж, поднявшийся в последние дни вокруг вопроса о подлинности останков царской семьи.
«По останкам я делал несколько депутатских запросов. Не потому что мне интересно, действительно ли это останки царской семьи, а потому что вокруг этого нагнетается нездоровая обстановка. Давайте раскапывать могилу Петра I, могилу Екатерины, могилы других наших царей и разыскивать были ли они отравлены ядами или что-то другое. Я считаю, что сегодня есть другие дела», — подчеркнул Рашкин.
Напомним, ранее Следственный комитет провёл экспертизу предполагаемых останков царской семьи, найденных в урочище Поросенков Лог. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, останки действительно принадлежат семье последнего русского императора, пишет Ura.ru.
Отметим, в 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и его семью к лику святых, однако результаты более ранних экспертиз не признавала, пишет «Русская Планета». К настоящему моменту официальных заявлений по поводу последних исследований в РПЦ не делали.
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