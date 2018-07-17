Apple создаст более 70 новых эмодзи

Новые виды эмодзи создадут на основе утвержденного набора символов Unicode 10. Новинка станет доступна для использования после бесплатного обновления программы.

В пакет эмодзи войдут символы с различными вариантами причесок для представления людей с рыжими, седыми и кудрявыми волосами, а также новый символ эмодзи для лысых людей.

Список животных, представленный на клавиатуре эмодзи, дополнят кенгуру, павлин, попугай и омар, а список продуктов питания пополнит манго, листовой салат, капкейк, лунный пряник и другие популярные продукты.

Также будет представлено множество дополнительных значков видов спорта, символов и других изображений, включая новые значки супергероев, софтбола, амулета Назар и символа бесконечности.

В настоящее время в iOS, watchOS и macOS доступны тысячи символов эмодзи, включая значки эмоций, различных предметов одежды, продуктов питания, животных и множество других изображений.

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