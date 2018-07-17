Какие города построили татаро-монголы

Завоевательные походы татаро-монгольских народов на Русь, судя по всему, начались в XIII веке. Но и ранее различные тюркоязычные племена кочевали по территории современной России . Этот особенный период отечественной истории ознаменован не только массовыми военными конфликтами, но изменениями в культуре, политике и манере ведения хозяйства.

Разрушались и возводились прекрасные тюркские и монголо-татарские города, которые сохранившись, в дальнейшем стали русскими.

Этот город был основан в XIII—XIV веках, как пограничная крепость одной из орд, состоявших из кутригурских племён и остатков хазар. В дальнейшем поселение стало важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды.

Появление необычного названия окутано рядом мифов и легенд, связанных с обозначением традиционной посуды кочевых тюркоязычных племен — казана. Общее принятие пищи, скорее всего, было связано с неким ритуалом. Но многие лингвисты при этом обращают внимание на такие русские слова, как «казна» и «казнить», имеющие отношение к государственной власти.

В XV веке Казань стала столицей отдельного татаро-монгольского ханства. В городе стремительно развивалось производство кожаных, гончарных изделий, оружия и процветала торговля, в том числе с Московским царством.

В начале второй половины XVI века Казанское ханство было разгромлено войсками Ивана Грозного и вместе со своей столицей вошло в состав России.

В XIII веке на реке Казанка в 65 км к северо-востоку от Казани, ханом Батыем была основана крепость Арт, что в переводе с общетюркского означает — задний, тыльный. Артская цитадель являлась северным тыловым форпостом Казанского ханства. В 1552 году деревянная крепость, охраняемая небольшим ордынских гарнизоном, была захвачена русским отрядом, посланным Иваном Грозным. С того времени Арск — небольшой татарский городок, входящий в состав России, ныне он имеет железнодорожное сообщение и развитую инфраструктуру.

Поселение, основанное кутригурскими племенами в 1005—1010 годах на высоком правом берегу Камы, у места впадения в нее реки Тоймы, очевидно, к концу XI века уже имело каменные стены и башни, ведь одна из них сохранилась до сих пор. Возможность возведения монолитной крепости в ту раннюю пору говорит о том, что город был экономически развит и имел большое население.

Алабуга стояла на важной для волжских булгар, а затем и ордынцев, торгово-караванной дороге, соединявшей европейские земли с Приуральем. Согласно летописям, в XII веке в Алабуге была сооружена белокаменная мечеть с восемью башнями и полубашнями, от которой ныне остались руины. Археологи и архитекторы предполагают, что конструкцией эта мечеть была похожа на аналогичные средневековые мечети-крепости, отчасти сохранившиеся в тунисском в Сусе и в столице Ирака — Багдаде. А это значит, что уже тогда между приуральскими и центрально-азиатскими, а также северо-африканскими землями существовала связь, благодаря которой развивалась мусульманская культура.

Билер — Биляр

На левом берегу реки Малый Черемшан правого притока реки Большой Черемшан, впадающего в Волгу, в X-XII веках был основан город с деревянными стенами толщиной до 10 метров. В сохранившихся летописях XII века его называют «Великий Город» и судя по всему, в нём проживали славяне. Однако археологические изыскания позволили установить, что в X веке в нём была сооружена белокаменная мечеть-крепость с колоннами и минаретами.

Тогда же поблизости располагались каменные дома с оштукатуренными стенами и галереями, что нехарактерно для древнерусского зодчества, был комплекс бань, целый гончарный квартал и даже мастерская алхимика. Подобного культурного уровня в то время вряд ли можно было увидеть даже в южно-европейских полисах. На момент существования Золотой Орды Билер был одним из самых развитых городов ханства, ныне он существует только как археологический музей-заповедник.

Бахчисарай

Бахчисарай, столица Крымского ханства, был основан ордынцами в первой половине XVI века в месте пересечения других татарских поселений — территории крепости Кырк-Ер, созданной в V веке византийцами для защиты своих владений, и села Салачик.

Город Кырым, именовавшийся раньше Солхат и село Салачик своими названиями обязаны итальянцам — венецианцам и генуэзцам, которые в начале XIII века создали их в качестве своих колоний и именовали Solcati. И многие другие крымско-татарские полисы, на самом деле основаны понтийскими греками и аланами, исстари проживавшими на полуострове. Это подтверждают археологические раскопки и найденные учёными артефакты.

И только Бахчисарай, живописно раскинувшийся на склоне Внутренней гряды Крымских гор, действительно был построен татаро-монголами в качестве новой резиденции Крымского ханства.

Уже в середине XVII века Бахчисарай состоял более чем из 2000 домов, в нём были грузинские и греческие кварталы, кожевенные, портняжные, башмачные и оружейные мастерские, кузницы, винные, овощные и другие торговые ряды. Вплоть до XVIII столетия это был самый развитый тюркско-татарский город, находившийся на территории современной России.